Halbjahres-Bilanz: Zahl der Geburten in Hamburg gestiegen

Stand: 20.07.2021 15:51 Uhr

Die Zahl der Geburten in Hamburg ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2020 gestiegen. Das Plus betrug etwa vier Prozent.