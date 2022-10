Hakenkreuz-Schmierereien an zwei Schulen in Poppenbüttel

Stand: 22.10.2022 19:42 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend eine Grundschule und ein Gymnasium in Poppenbüttel mit sehr vielen Hakenkreuzen beschmiert. Der Hausmeister alamierte am Sonnabendmorgen die Polizei.