Stand: 22.10.2022 16:00 Uhr Hakenkreuz-Schmierereien an zwei Schulen in Poppenbüttel

Unbekannte haben auf einem Schulgelände im Müssenredder in Poppenbüttel 106 Hakenkreuze an Wände und Fenster geschmiert. Betroffen ist vor allem das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, aber auch die direkt daneben liegende Grundschule. Außerdem fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zwei Schriftzüge mit Nazi-Parolen, wie ein Polizeisprecher am Sonnabend sagte. Wie die Polizei auf Nachfrage von NDR 90,3 mitteilte, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

