Stand: 23.11.2023 13:00 Uhr Hagenbeck trauert um Elefantenbullen

Große Trauer im Tierpark Hagenbeck: Der jüngste Elefantenbulle ist tot. Santosh ist am Mittwoch nach zwei Tagen Krankheit gestorben, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Dass für Jung-Elefanten gefährliche Herpesvirus war mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache für den plötzlichen Tod. Wir sind zutiefst schockiert, so Tierpark-Geschäftsfüher Dirk Albrecht. Der Elefant Santosh wäre Heiligabend fünf Jahre alt geworden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.11.2023 | 13:00 Uhr