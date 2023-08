Hagenbeck: Ab heute Streik - Tierpark soll offen bleiben Stand: 28.08.2023 06:39 Uhr Im Streit mit dem Hamburger Tierpark Hagenbeck um einen Tarifvertrag ruft die Gewerkschaft IG BAU ihre Mitglieder in der Belegschaft zu einem Streik auf. Der Ausstand soll heute um 10 Uhr beginnen.

Wie die Gewerkschaft am Sonntagabend mitteilte, soll der Streik mit einer rund vierstündigen Auftaktveranstaltung starten. Ab Dienstag soll es dann mit dem "regulären unbefristeten Erzwingungsstreik" losgehen. Die Geschäftsführung von Hagenbeck sei bisher nicht in Kontakt zur Gewerkschaft getreten. "Wir werden nicht müde, zu betonen, dass ein Vermeiden oder Unterbrechen des Streiks mit einem ernsthaften Angebot seitens des Tierparks einhergeht", so die Gewerkschaft.

Hagenbecks Gewerkschaftsmitglieder stimmten für Streik

Bei Hagenbeck hatten sich im jahrelangen Streit mit der IG BAU um einen Haustarifvertrag 87 Prozent der rund 80 Gewerkschaftsmitglieder in der Belegschaft für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Tierpark-Direktor Dirk Albrecht hatte betont, dass er "ausschließlich mit dem zuständigen Betriebsrat über eine neue Betriebsvereinbarung für alle Mitarbeiter verhandeln" möchte.

Tierpark soll geöffnet bleiben

Hagenbeck hatte zuvor mitgeteilt, dass im Falle eines Streiks der Tierpark und das Tropenaquarium geöffnet bleiben sollen. Nur die Kassen würden dann bereits um 16 Uhr schließen.

Die Gewerkschaft IG Bau, die den Streik organisiert, wundert sich. "Stehen die Einnahmen im Vordergrund oder die Tiergesundheit?", fragte ein Gewerkschaftsvertreter im Gespräch mit NDR 90,3. Denn Verhandlungen über eine Notfallvereinbarung lehne Hagenbeck weiter ab. Genau damit könne aber eine Gefährdung von Tieren ausgeschlossen werden.

Hagenbeck bietet Prämie an

Stattdessen bot Geschäftsführer Albrecht eine "Streikbruchprämie" von 150 Euro an, und zwar allen Tierpflegern und Tierpflegerinnen, die während eines Streik weiter arbeiten. Die Gewerkschaft sprach von einer Politik von "Zuckerbrot und Peitsche". Denn gleichzeitig droht die Hagenbeck-Geschäftsführung mit juristischen Schritten, sollte der Streik die Tierpflege beeinträchtigen.

