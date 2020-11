Haftstrafen für die "Drei von der Parkbank" Stand: 05.11.2020 13:30 Uhr Im Prozess gegen die "Drei von der Parkbank" hat das Hamburger Landgericht die Angeklagten am Donnerstag zu Haftstrafen von einem Jahr und sieben Monaten bis ein Jahr und zehn Monaten verurteilt.

Nach 50 Prozesstagen sah es das Gericht als erwiesen an, dass die beiden 32 und 28 Jahre alten Männer und eine Frau im Alter von 29 Jahren im Juli vorigen Jahres Brandanschläge an vier Orten in der Stadt begehen wollten. Die Richter milderten den Tatvorwurf im Urteil aber erheblich ab. Die Generalstaatsanwaltschaft war noch davon ausgegangen, dass die Angeklagten auch Wohnhäuser anzünden wollten, unter anderem das von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld (SPD). Das glaubte das Gericht hingegen nicht.

Dass Aktivisten der linken Szene unbeteiligte Menschen gefährden würden, sei nicht zu erwarten, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung. "Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Schwelle hier überschritten werden sollte", erklärte sie. Ziele seien vielmehr Autos und Gegenstände vor Gebäuden der Immobilienwirtschaft gewesen.

Urteil wegen einfacher Brandstiftung

Die drei Angeklagten wurden deshalb nicht wie ursprünglich angeklagt wegen Verabredung zu schwerer Brandstiftung verurteilt, sondern nur wegen Verabredung zu einfacher Brandstiftung. Die beiden angeklagten Männer sitzen seit 16 Monaten in Untersuchungshaft. Den größten Teil der nun verhängten Strafe haben sie also bereits verbüßt. Nur die Frau müsste noch die gesamte Strafe absitzen, falls das am Donnerstag verkündete Urteil rechtskräftig wird.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 32-jährigen Angeklagten dreieinhalb Jahre Haft beantragt, für den 28-jährigen Mitangeklagten und die 29 Jahre alte Frau eine Haftstrafe von jeweils drei Jahren. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert.

Solidaritäts-Demo für Angeklagte

Mit einer Demonstration in der Nähe des Landgerichts hatten rund 400 Demonstrierende am Mittwochabend ihre Unterstützung für die drei Angeklagten demonstriert. Nach Angaben der Polizei verlief die Kundgebung friedlich. Zu der Versammlung hatte unter anderem die Rote Hilfe aufgerufen. Die Teilnehmenden trugen Transparente mit den Parolen "Festung Europa einreißen - Freiheit für die drei von der Parkbank", "Klassenkampf - jetzt erst richtig" und "Feuer und Flamme der Repression". Auch am Donnerstag gab es Proteste. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich Demonstrierende mit Plakaten.

"Drei von der Parkbank" im Juli 2019 festgenommen

Die drei Angeklagten waren im Juli 2019 - am zweiten Jahrestag des G20-Gipfels in Hamburg - in einer Grünanlage in Eimsbüttel festgenommen worden. Wegen des Treffpunkts an einer Parkbank wird das Trio in den Medien und der linken Szene als die "Drei von der Parkbank" und "Parkbankcrew" bezeichnet.

Weitere Informationen "Parkbank"-Prozess: Verteidigung fordert Freispruch Im Prozess gegen die "Drei von der Parkbank" haben die Verteidiger Freisprüche für die Angeklagten verlangt. (03.11.2020) mehr "Parkbank"-Prozess: Staatsanwalt fordert Gefängnisstrafen Im Prozess um die "Drei von der Parkbank" hat der Oberstaatsanwalt Gefängnisstrafen von drei bis dreieinhalb Jahren gefordert. (20.10.2020) mehr "Parkbank"-Prozess: Start mit Hindernissen Sie werden "Die Drei von der Parkbank" genannt: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat in Hamburg ein Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten begonnen - mit einiger Verzögerung. (07.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2020 | 14:00 Uhr