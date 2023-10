Stand: 25.10.2023 21:48 Uhr Haftstrafe in Kinderpornografie-Prozess gefordert

Wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen an Kindern muss sich seit Mitte September ein 46-Jähriger am Landgericht Hamburg verantworten. Am Mittwoch forderte die Staatsanwaltschaft vier Jahre und zwei Monate Haft für den Beschuldigten. Der Mann soll mehr als 160.000 Dateien mit kriminellen Inhalten besessen haben. Laut Anklage zeigen die Bilder und Videos zum Teil schwerste Missbrauchs- und Gewalttaten an Babys, Kleinkindern und Kindern. Das Urteil fällt möglicherweise Anfang November.

