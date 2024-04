Stand: 15.04.2024 17:27 Uhr Haftbefehl nach Angriff auf Ehefrau erlassen

In Hamburg ist ein Haftbefehl gegen einen Ehemann erlassen worden. Er hatte seine Frau am Freitagabend offenbar in der gemeinsamen Wohnung in Hausbruch lebensgefährlich verletzt. Die Polizei berichtete, dass der 65-Jährige nach der Tat selbst die Feuerwehr angerufen und gesagt hatte, dass er seine Frau getötet hätte. Die Einsatzkräfte brachten die 65-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Laut Polizei ist sie immer noch in Lebensgefahr.

