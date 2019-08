Stand: 19.08.2019 14:44 Uhr

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Vergewaltiger

Gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger von Hamburg-Wilhelmsburg ist Haftbefehl erlassen worden. Das habe der Haftrichter mit Blick auf möglich Flucht- oder Wiederholungsgefahr entschieden, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Der 28-Jährige war am Sonnabend nach Zeugenhinweisen festgenommen worden. Ihnen war ein Mann aufgefallen, der eine Joggerin auffällig verfolgt hatte. Der Verdächtige sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird vorgeworfen, im April eine 78-Jährige überfallen und Anfang August eine Joggerin vergewaltigt zu haben. Zudem hatte sich am Sonnabend eine Frau gemeldet, die von ihm überfallen und ausgeraubt wurde. Zuvor soll er versucht haben, sie zu vergewaltigen. DNA-Spuren weisen der Polizei zufolge darauf hin, dass der Mann für alle drei Fälle verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauerten noch an.

