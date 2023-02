Stand: 16.02.2023 20:48 Uhr Haftbefehl gegen abgeschobenen 24-Jährigen übersehen

Das Hamburger Amt für Migration hat einen Haftbefehl gegen einen aus Deutschland abgeschobenen und wieder zurückgekehrten Afghanen übersehen, anstatt ihn zu verhaften. Die Behörde sprach von einem individuellen Fehler. Der 24-Jährige wollte vor einer Woche in der Zentralen Erstaufnahmestelle Asyl beantragen und wurde an eine andere Behörde verwiesen. Noch am selben Tag wurde er in Hannover verhaftet, weil er ohne Fahrschein fuhr. Der Mann war 2018 wegen Vergewaltigung zu einer Jugendstrafe verurteilt und ein Jahr später abgeschoben worden.

