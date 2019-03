Stand: 08.03.2019 19:25 Uhr

Haftbefehl gegen Musiker Justus Frantz

Justus Frantz hat offenbar Probleme mit der Justiz. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" hat eine Richterin des Hamburger Landgerichts einen Haftbefehl gegen den Pianisten und Dirigenten erlassen. Damit wolle das Gericht Frantz zu einer Vermögensauskunft zwingen.

Frantz mit Beschwerden gegen Haftbefehl gescheitert

Der Haftbefehl sei eine Reaktion darauf, dass der Musiker im September 2018 nicht zu einem Gerichtstermin erschienen war. Dabei ging es um das Schicksal der von ihm kurz zuvor noch geführten Firma "World Peace Philharmonica of the Nations". Dem Bericht zufolge musste die GmbH einen Insolvenzantrag stellen. Die Firma lenkt die Geschäfte der Philharmonie der Nationen, in der Musiker aus verschiedenen Ländern unter der Leitung von Frantz spielen. Hintergrund der Finanzprobleme sind laut "Spiegel" unter anderem Gagen, auf die ein Chor aus Litauen bis heute warten soll. Frantz selbst sehe sich als Opfer eines früheren Partners, der zugesagt habe, die Konzerte zu finanzieren, das Geld aber nicht beigebracht habe, schreibt das Nachrichtenmagazin. Wegen der Insolvenz wird der Haftbefehl nicht vollzogen. Frantz war mit zwei Beschwerden gegen diesen gescheitert.

Haftbefehl gegen Justus Frantz NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.03.2019 18:00 Uhr Autor/in: Kaiser, Daniel Eine Richterin des Hamburger Landgerichts hat einen Haftbefehl gegen Justuz Frantz erlassen. Das Gericht wolle eine Vermögensauskunft des Pianisten erzwingen, schreibt "Der Spiegel".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Multitalent: "Frantzdampf" Er ist klassischer Pianist, Dirigent, Moderator - und Gründungsintendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Am 18. Mai 2014 feierte Justus Frantz 70. Geburtstag. Ein Porträt. mehr Justus Frantz: "Bernstein liebte die Menschen" Der Pianist und Dirigent Justus Frantz konnte Leonard Bernstein Mitte der 80er-Jahre für das Schleswig-Holstein Musik Festival gewinnen. Auf NDR Kultur erzählt er, wie ihm das gelang. (24.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.03.2019 | 18:00 Uhr