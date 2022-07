Stand: 08.07.2022 07:17 Uhr Hafenmuseum bekommt Gründungsdirektor

Klaus Bernhard Staubermann wird Gründungsdirektor des Deutschen Hafenmuseums. Staubermann ist Technik-Historiker und ein international erfahrener Museumsfachmann. Das Deutsche Hafenmuseum soll unter anderem als ein "Museum der Globalisierung" den Austausch von Waren und Dienstleistungen am Knotenpunkt Hafen begreif- und erlebbar machen. Es wird künftig an zwei Standorten zu Hause sein: Zum einen am Schuppen 50A im Hansahafen, zum anderen im neuen Stadtteil Grasbrook. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 07.07.2022 19:30

