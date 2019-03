Stand: 27.03.2019 08:14 Uhr

Hafenkonzern HHLA mit deutlich mehr Gewinn

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum verzeichnet. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen erhöhte sich nach Angaben des Unternehmens vom Mittwoch um knapp 18 Prozent auf 204 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 3,1 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro.

Höhere Dividende

Das gute Ergebnis sei zum Teil auf die Übernahme des größten Terminalbetreibers in Estland und von weiteren Anteilen an dem Eisenbahnunternehmen Metrans zurückzuführen, so der Konzern. Der Containerumschlag, neben der Zubringerlogistik das Kerngeschäft der HHLA, erhöhte sich lediglich um 1,9 Prozent auf 7,34 Millionen Standardcontainer. Wegen der guten Zahlen erhöht die HHLA die Dividende für die Anteilseigner. Der Hauptversammlung werde eine Ausschüttung von 80 Cent je Aktie vorgeschlagen, nach 67 Cent im Vorjahr.

Gute Aussichten für das laufende Jahr

Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand ein weiteres Plus bei Umschlag, Umsatz und Gewinn. Negative Effekte durch die schwächere Konjunktur und den unsicheren Ausgang des Brexit hofft das Unternehmen abfedern zu können. Die Ertragskraft will die HHLA unter anderem durch weitere Investitionen in die Automatisierung der Abläufe an den Containerterminals steigern.

