Stand: 04.03.2019 12:14 Uhr

Hafengeburtstag mit Austern, Elphi und 300 Schiffen

Hamburg stimmt sich auf 830. Hafengeburtstag ein: Zwei Monate vor Beginn des Fests haben die Veranstalter am Montag ihre Planungen vorgestellt. Die Besucher erwarte vom 10. bis zum 12. Mai ein "vielfältiges maritimes Programm und eine Reise durch die Geschichte der Seefahrt". Rund 300 Schiffe aus aller Welt werden dann in der Hansestadt zu Gast sein. Zu den Highlights zählen wie in jedem Jahr die Ein- und Auslaufparade sowie das Schlepperballett und ein großes Feuerwerk.

Hamburg präsentiert die städtische Flotte

Ein neuer Programmpunkt soll die Besucher am ersten Abend anlocken: Unter dem Motto "Hafenschiffe unter einer Flagge" will die Flotte Hamburg am Freitagabend einige ihrer wichtigsten städtischen Wasserfahrzeuge präsentieren. Den Höhepunkt soll als "Premierengast" das neue Feuerlöschboot der Flotte bilden: Die "Branddirektor Westphal" ist laut Feuerwehr das modernste Löschboot in Europa.

Austern und Elphi-Konzerte

Partnerland wird in diesem Jahr die südfranzösische Region Okzitanien sein. Besucher dürfen sich unter anderem auf kulinarische Spezialitäten wie Austern und auf regionaltypische Biere freuen. Wie im vergangenen Jahr sollen außerdem Mitschnitte von Elbphilharmonie-Konzerten kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt werden.

Rückblick: Das war der Hafengeburtstag 2018 Hamburg Journal - 13.05.2018 19:30 Uhr Das sommerliche Wetter lockte 1,3 Millionen Besucher zum 829. Hafengeburtstag. Ein Rückblick auf die Höhepunkte von vier Tagen Geburtstagsfeier.







3,56 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

NDR wieder mit eigener Bühne vertreten

Und auch der NDR feiert mit - und zwar mit einer eigenen Bühne und einem umfangreichen Programm in Hörfunk, Fernsehen und Internet. Täglich ab 10 Uhr laden NDR 90,3 und das Hamburg Journal auf den Vorplatz an den Landungsbrücken ein. Besucherinnen und Besucher können hier an verschiedenen Stationen erleben, wie Radio und Fernsehen entsteht, und mit Programmverantwortlichen, Redakteuren und Moderatoren ins Gespräch kommen. In den Abendstunden verwandeln Live-Acts das NDR Areal in eine Konzerlocation. Welche Künstler auf die Bühne kommen, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Darüber hinaus ist der Dreimast-Schoner "Regina Maris" im Einsatz. An allen drei Tagen können Hörer und Zuschauer bei ihrer Fahrt über die Elbe mitsegeln - und an Bord "ihre" Moderatoren treffen. Besondere Highlights unter den Törns sind dabei die Einlaufparade und die Tour beim großen Feuerwerk. Der Vorverkauf startet am 4. April um 11 Uhr.

Der Hafengeburtstag im Radio, Fernsehen und im Web

NDR 90,3 berichtet an allen drei Veranstaltungstagen immer aktuell aus dem Hafen. Um 18 und 19.30 Uhr zeigt das Hamburg Journal die Bilder des Tages. Im NDR Fernsehen sind darüber hinaus Sondersendungen zum Großereignis zu sehen.

Die Highlights des 829. Hafengeburtstags























































Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.03.2019 | 14:00 Uhr