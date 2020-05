Stand: 09.05.2020 08:57 Uhr - Hamburg Journal

Hafengeburtstag: Wenn die Schlepper nicht tanzen dürfen

Das Schlepperballett wird schon seit den 70er-Jahren vor den Landungsbrücken aufgeführt. Es ist ein Höhepunkt des Hamburger Hafengeburtstags, bei dem vier bis fünf Hafenschlepper eine Choreografie zu meist klassischer Musik aufführen. Ein Hafenlotse dirigiert.

Er hatte sich schon die ersten Figuren überlegt und begonnen, die Musik auszusuchen: "Möglichst Dreivierteltakt aber weniger Walzer" sollte das Schlepperballett 2020 bieten. Und dann wurde alles abgesagt. Eigentlich hätte Götz Bolte am Sonntag beim Hafengeburtstag sein erstes Schlepperballett dirigieren sollen. Wegen der Corona-Krise muss er jetzt ein Jahr warten.

Die Idee hatte ein Lotse

Bolte wäre erst der fünfte Choreograf des Schlepperballetts, das in den 1970ern zum ersten Mal aufgeführt wurde. Der damalige Ältermann der Hamburger Lotsenbrüderschaft, Klaus Petersen, hatte die Idee. Im Hamburger Hafen waren damals gerade neue Schlepper in Dienst gestellt worden. Mit ihrem Schottel-Antrieb waren sie besonders wendig. Einer der Schlepper von damals, die "Wilhelmine", ist bis heute bei jedem Tanz dabei.

Langjährige Choreografen

Das Schlepperballett wurde viele Jahre lang von Dietrich Petersen dirigiert. Er gab das Engagement vor einigen Jahren ab. Als sein Nachfolger Michael Schnabel erkrankte, übernahm Petersen die Choreografie 2019 wieder selbst und fragte Götz Bolte, ob er den Job von nun an übernehmen wolle. Die beiden singen gemeinsam im Hamburger Lotsenchor.

Keine langen Proben für die Schlepperkapitäne

Als der Hafengeburtstag coronabedingt abgesagt wurde, stand Bolte mit der Planung des Schlepperballetts noch am Anfang. Die Choreografie hatte er sich alleine überlegt - langwierige Proben oder ein festes Team gibt es nicht. "Man geht davon aus, dass jeder Schlepperkapitän alles beherrscht und in der Lage ist, seinen Part zu fahren", sagt Bolte. Vor dem Auftritt gebe es eine Besprechung und nur die eine oder andere Figur werde kurz geprobt.

Beim Auftritt vor den Landungsbrücken steht der Choreograf an Land und sagt den Schlepperkapitänen über Funk die Figuren an und korrigiert gegebenenfalls. Das unterscheide sich nicht so sehr von seiner täglichen Arbeit als Lotse im Hamburger Hafen, so Bolte. "Wir haben die Schlepper ja täglich im Einsatz, da weiß man, was die können."

Nur die klassischen Schlepper tanzen

Die Schlepper, die beim Ballett dabei sind, seien die klassischen Modelle, sagt Bolte. Die Schlepper, die heute in Dienst gestellt werden, seien deutlich größer und deshalb schwerfälliger. Sie seien auch nicht so "knuffig" wie die klassischen Modelle. Mehrere Schleppreedereien entsenden die Schiffe. Für die Besatzungen ist der Einsatz beim Ballett an dem Tag oft nur einer von vielen.

