Hafengeburtstag: Schifffahrt mit der NDR Hamburg App gewinnen Stand: 02.09.2022 12:00 Uhr In der NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal gibt es tolle Preise für Sie. Bis zum 9. September können Sie Tickets für eine Schifffahrt bei der Einlaufparade des Hafengeburtstags gewinnen.

Der Hamburger Hafengeburtstag 2022 findet vom 16. bis 18. September wieder in gewohnter Form statt. Zu den Höhepunkten zählt die Einlaufparade, die Tausende Schaulustige von den Landungsbrücken aus verfolgen. Möchten Sie noch näher dran sein und den Auftakt des Hafengeburtstags an Bord eines Schiffes erleben? Dann machen Sie mit bei unserer Verlosung.

Fahrt mit der "MS Bleichen" bei der Einlaufparade

Es gibt drei Tickets für je zwei Personen für eine Fahrt mit dem Museumsschiff "MS Bleichen" bei der Einlaufparade des Hafengeburtstags am Freitag, den 16. September, zu gewinnen. Der Preis wird zur Verfügung gestellt von der Stiftung Hamburg Maritim.

Details zum Ablauf: Das Boarding findet zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr am Liegeplatz des Museumsschiffes am Bremer Kai im Hansahafen statt. Um 9.40 Uhr wird die Gangway eingeholt, danach ist kein Boarding mehr möglich. Um 10 Uhr fährt die "MS Bleichen" ab, die Rückkehr ist für etwa 15.30 Uhr geplant. Speisen und Getränke sind an Bord erhältlich, aber nicht im Gewinn inbegriffen.

App starten und mitmachen

In der App am Gewinnspiel teilnehmen ist ganz einfach: Laden Sie die kostenlose NDR Hamburg App von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf den Button "Mitmachen".

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Eine Teilnahme auf NDR.de ist ebenfalls möglich. Und dann: Daumen drücken! Am Freitag, den 9. September 2022, um 12 Uhr endet das Gewinnspiel und die Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost. Mit etwas Glück sind Sie dabei.

App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 4.4 und höher sowie auf iPhone und iPad mit iOS 8 oder neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns über den Messenger der NDR Hamburg App.

