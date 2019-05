Stand: 10.05.2019 16:02 Uhr

Hafengeburtstag: Rund 300 Schiffe erwartet

Am Freitagmittag ist der 830. Hamburger Hafengeburtstag offiziell eröffnet worden. Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) läutete an den Landungsbrücken traditionell die Schiffsglocke des Museumsschiffs "Rickmer Rickmers". Daraufhin zogen die ersten Schiffe bei der traditionellen Einlaufparade in den Hafen ein, die in diesem Jahr vom neuen Feuerlöschboot "Branddirektor Westphal" angeführt wurde. Rund 300 werden zu dem legendären Volksfest erwartet, unter anderem der Großsegler "Alexander von Humboldt II." und der Hightech-Katamaran "Energy Observer".

Gottesdienst im Michel mit Olli Dittrich

Vor der Einlaufparade fand in der Hauptkirche St. Michaelis der internationale ökumenische Eröffnungsgottesdienst statt. Hauptpastor Alexander Röder hielt gemeinsam mit dem Schauspieler und Musiker Olli Dittrich eine Dialogpredigt. An der Feier nahmen auch Geistliche aus Dänemark, England, Finnland, Norwegen, Schweden und von den Philippinen teil. Darüber hinaus berichteten Vertreter der Seemannsmission von ihrer Arbeit.

Flotte Hamburg zeigt Wasserfahrzeuge

Ein neuer Programmpunkt soll die Besucher heute Abend anlocken: Unter dem Motto "Hafenschiffe unter einer Flagge" will die Flotte Hamburg am Freitagabend einige ihrer wichtigsten städtischen Wasserfahrzeuge präsentieren. Den Höhepunkt soll als "Premierengast" das neue Feuerlöschboot der Flotte bilden: Die "Branddirektor Westphal" ist laut Feuerwehr das modernste Löschboot in Europa.

Kostenlose Elbphilharmonie-Konzerte

Das Partnerland des Hafengeburtstags ist in diesem Jahr die südfranzösische Region Okzitanien. Wie im vergangenen Jahr werden Mitschnitte von Elbphilharmonie-Konzerten kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt.

NDR.de zeigt die Highlights im Livestream

Der 830. Hamburger Hafengeburtstag wird noch bis Sonntag gefeiert. Die Veranstalter erwarten etwa eine Million Besucher. Am Sonnabend um 18.30 Uhr tanzen wieder die Schlepper beim Schlepperballett, abends um 22.30 Uhr beginnt das große Feuerwerk. Am Sonntag um 17 Uhr verlassen die Schiffe Hamburg wieder mit ihrer großen Auslaufparade. NDR.de zeigt diese Höhepunkte im Videolivestream.

NDR wieder mit eigener Bühne vertreten

Und auch der NDR feiert mit - und zwar mit einer eigenen Bühne und einem umfangreichen Programm in Hörfunk, Fernsehen und Internet. Täglich ab 10 Uhr laden NDR 90,3 und das Hamburg Journal auf den Vorplatz an den Landungsbrücken ein. Besucher können hier an verschiedenen Stationen erleben, wie Radio und Fernsehen entsteht, und mit Programmverantwortlichen, Redakteuren und Moderatoren ins Gespräch kommen. In den Abendstunden verwandeln Live-Acts das NDR Areal in eine Konzertlocation.

Darüber hinaus ist der Dreimast-Schoner "Regina Maris" im Einsatz. An allen drei Tagen können Hörer und Zuschauer bei ihrer Fahrt über die Elbe mitsegeln - und an Bord "ihre" Moderatoren treffen. Besondere Highlights sind dabei die Einlaufparade und die Tour beim großen Feuerwerk.

1189 Geburtsjahr des Hafens

Die Hamburger betrachten den 7. Mai 1189 als Geburtstag ihres Hafens. Damals wurde den Bürgern Zollfreiheit für ihre Schiffe auf der Elbe von der Stadt bis zur Nordsee gewährt. Es gilt als weltweit größtes Hafenfest.

