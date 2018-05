Stand: 10.05.2018 16:41 Uhr

Hafengeburtstag: Einlaufparade im Livestream

Am Nachmittag ist der 829. Hafengeburtstag offiziell eröffnet worden. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) läutete traditionell die Schiffsglocke des Museumsschiffs "Rickmer Rickmers". Bis zum Sonntag werden eine Million Menschen beim Hamburger Hafengeburtstag erwartet. Das Programm ist mit Klassikern und Klassik gespickt: Die Ein- und Auslaufparaden der Schiffe, das Schlepperballett und das Feuerwerk sind als Evergreens wieder mit dabei. Die traditionelle Einlaufparade können Sie jetzt im Video-Livestream verfolgen:

Live: Große Einlaufparade im Videostream NDR 90,3 Die traditionelle Einlaufparade gehört zum Hafengeburtstag dazu. Hier können Sie sie im Video-Livestream verfolgen.

Elbphilharmonie und "Star Wars"

Neu im Angebot in diesem Jahr ist ein Open-Air-Klassik-Angebot unter dem Motto "Elbphilharmonie Concerts on Screen": Ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters - mit Gustav Holsts "Planeten"-Suite und John Williams' "Star Wars"-Filmmusik - wird am Abend live aus dem Großen Saal auf eine Leinwand vor dem Konzerthaus übertragen. An den nächsten Tagen sollen dort Konzerte aus dem ersten Elphi-Jahr zu sehen sein.

Weitere Informationen Ihr Bild beim Hafengeburtstag Zum 829. Mal feiert Hamburg den traditionellen Hafengeburtstag. Sie waren dabei? Dann finden Sie hier vielleicht Ihr Foto. mehr

Mehr als 300 Schiffe erwartet

Mehr als 300 Schiffe werden erwartet: von Großseglern und Museumsschiffen über Hochseeschlepper bis hin zu Marinefahrzeugen. "Alles, was maritim vertreten ist an Fahrzeugen, haben wir während des Hafengeburtstags gebündelt hier", sagte der stellvertretende Kapitän Andreas Brummermann. Er freue sich besonders auf die "Sedov", das nach seinen Angaben größte noch fahrende Segelschiff der Welt.

Fünf schunkelnde Schlepper, neben vier kleinen erstmals auch ein großer, bilden wieder am Samstagabend das Schlepperballett (ab 18 Uhr live bei NDR.de). Rund 20 Segeljachten präsentieren erstmals an allen vier Tagen eine mit Musik untermalte Choreographie vor den Landungsbrücken. Maritime Geschichte hautnah erleben lassen sollen Traditionsschiffe wie die Windjammer "Kruzenshtern", "Mir" und "Sedov" sowie der Großsegler Alexander von Humboldt II.

Diese Schiffe kommen zum Hafengeburtstag

















































Partnerland Südafrika

Mehr als 200 Programmpunkte gibt es zwischen der heutigen Einlaufparade (ab 16.30 Uhr live bei NDR.de) und dem Auslaufen der Schiffe am Sonntag (ab 18 Uhr, live bei NDR.de). Rund 350 Schausteller warten entlang der Festmeile am Elbufer. Partnerland ist diesmal Südafrika: An der Kehrwiederspitze steigt ein großes Festival - mit landestypischen Speisen, Weinen und Bieren. Außerdem treten viele Künstler des Partnerlandes auf. Der Hafengeburtstag sei eine wundervolle Gelegenheit, die starke Beziehung zwischen seinem Land und Hamburg zu demonstrieren, sagte der stellvertretende Botschafter Südafrikas, Mohamed Cassimjee. Dabei sei bei dem Event auch ein Austausch über Wirtschaftsprojekte geplant. So waren bereits für gestern Treffen geplant, bei denen laut Horch etwa über IT und Digitalisierung gesprochen werde sollte.

Neue Attraktionen für Kinder

Neu für die jüngsten Besucher im Programm ist etwa ein Piratenland, das Sonnabend und Sonntag auf der Michelwiese stattfindet - ein maritimes Kinderfest mit Piraten-Tattoo-Wettbewerb, Kletter-Parcours und Unterwasserwelt im Spielmobil. Daneben warten zahlreiche weitere Angebote für Kinder und Jugendliche - von der Schatzsuche in der Speicherstadt bis zur Mitfahrt auf einem Sicherungsboot der Bundeswehr. Auch der NDR präsentiert wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Polizei stellt Betonblöcke auf

Die Kosten für den Hafengeburtstag lägen bei rund einer Million Euro, sagte Horch. Davon müsse die Stadt bis zu 200.000 Euro tragen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden an den Zugängen zur Festmeile Betonblöcke aufgestellt. Zudem sind neben der Polizei auch ständig bis zu 350 private Sicherheitsleute im Einsatz. Horch sprach in diesem Zusammenhang davon, dass ein "sehr umfassendes und ausreichendes Sicherheitskonzept" ausgearbeitet worden sei.

Premiere in diesem Jahr feiern die sogenannten Bike-Sitter. Der HVV wird laut den Veranstaltern wie im vergangenen Jahr bis in die Nacht längere Züge im Einsatz haben und Sonderfahrten anbieten.

"Traumnoten" bei Umfrage im vergangenen Jahr

Die Wirtschaftsbehörde hatte Ende Februar die Ergebnisse einer Besucher-Befragung vorgestellt, die während des Hafengeburtstags im Vorjahr durchgeführt wurde: 97 Prozent vergaben demnach sehr gute bis gute Bewertungen, 91 Prozent wollten das Fest weiterempfehlen. 30 Prozent der Befragten kamen aus Hamburg, 64 Prozent aus anderen Bundesländern und 6 Prozent aus dem Ausland. Die auswärtigen Gäste hielten sich im Schnitt 2,5 Tage in Hamburg auf, 67 Prozent nutzten noch weitere Angebote der Stadt.

Hamburg feiert - Der 829. Hafengeburtstag 11.05.2018 20:15 Uhr Das "größte Hafenfest der Welt" steigt vom 10. bis zum 13. Mai. Das NDR Fernsehen ist am Freitag live dabei mit Julia Sen und Hinnerk Baumgarten.







3,8 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.05.2018 | 15:00 Uhr