Stand: 11.05.2019 22:29 Uhr

Hafengeburtstag: Das große Feuerwerk live

Bei strahlendem Sonnenschein besuchen auch heute wieder Hunderttausende Menschen den Hamburger Hafengeburtstag. Erster Höhepunkt an diesem Tag war das traditionelle Schlepperballett. Die Choreografie hatte in diesem Jahr Kapitän Dietrich Petersen zusammengestellt. Petersen hatte das Ballett bereits von 1999 bis 2010 geleitet. Fünf Schwergewichte schunkelten rund eine Dreiviertelstunde lang an den Landungsbrücken zu klassischer Musik. Ausnahmen bildeten "Hamburg, meine Perle" und zum Abschluss "In Hamburg sagt man Tschüss" von Heidi Kabel. Zurzeit wird das große Feuerwerk von Bord der "AIDAperla" gezündet. NDR.de überträgt das Event im Livestream.

Jetzt: Das Feuerwerk im Livestream NDR 90,3 - 11.05.2019 22:30 Uhr Das große Feuerwerk ist ein Muss des Hamburger Hafengeburtstags. NDR.de überträgt das Spektakel im Videolivestream.

Die "Stars" des Hafengeburtstags besichtigen

Viele der Schiffe können von Interessierten im Rahmen der Open Ship-Angebote besichtigt werden, zum Beispiel der russische Großsegler "Kruzenshtern", die "Mir" und die "Alexander von Humboldt II".

Bereits am Mittag zeigten Rettungskräfte bei der Übung "SOS - Retter in Aktion" mit Hubschraubern und Wasserschutzbooten ihr Können. Die Veranstalter erwarten mehr als eine Million Besucher. Offizielle Zahlen wollen sie am Sonntag bekannt geben. 2018 waren etwa 1,3 Millionen Menschen beim Hafengeburtstag.

Französisches Flair und kostenlose Elphi-Konzerte

Das Partnerland des Hafengeburtstags ist in diesem Jahr die südfranzösische Region Okzitanien, deren Vertreter unter anderem kulinarische Besonderheiten präsentieren.

Wie im vergangenen Jahr zeigt die Elbphilharmonie wieder Konzertmitschnitte. Unter dem Motto "Elbphilharmonie Concerts on Screen" werden sie kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt. Highlight ist hier die Live-Übertragung von drei Konzerten der Geigerin Anne-Sophie Mutter heute Abend sein. Auch Museen und Sportvereine beteiligen sich mit verschiedenen Programmpunkten am Hafengeburtstag.

Mehr als 100 Schiffe bei der Einlaufparade

Am Freitag hatte Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) den 830. Hafengeburtstag mit Glockenschlägen auf der "Rickmer Rickmers" offiziell eröffnet. Insgesamt werden bis Sonntag mehr als 300 Schiffe und über eine Million Besucher beim Hamburger Hafengeburtstag erwartet. Allein bei der traditionellen Einlaufparade zeigten sich mehr als 100.

NDR.de zeigt die Highlights im Livestream

Der 830. Hamburger Hafengeburtstag wird noch bis Sonntag gefeiert. Morgen um 17 Uhr verlassen die Schiffe Hamburg wieder mit ihrer großen Auslaufparade. NDR.de zeigt diesen Höhepunkt im Videolivestream.

NDR wieder mit eigener Bühne vertreten

Und auch der NDR feiert mit - und zwar mit einer eigenen Bühne und einem umfangreichen Programm in Hörfunk, Fernsehen und Internet. Täglich ab 10 Uhr laden NDR 90,3 und das Hamburg Journal auf den Vorplatz an den Landungsbrücken ein. Besucher können hier an verschiedenen Stationen erleben, wie Radio und Fernsehen entsteht, und mit Programmverantwortlichen, Redakteuren und Moderatoren ins Gespräch kommen. In den Abendstunden verwandeln Live-Acts das NDR Areal in eine Konzertlocation.

1189 Geburtsjahr des Hafens

Die Hamburger betrachten den 7. Mai 1189 als Geburtstag ihres Hafens. Damals wurde den Bürgern Zollfreiheit für ihre Schiffe auf der Elbe von der Stadt bis zur Nordsee gewährt. Es gilt als weltweit größtes Hafenfest.

