Stand: 12.05.2019 10:31 Uhr

Hafengeburtstag: Bestes Wetter beim Finaltag

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Hamburg feiert heute den letzten Tag seines 830. Hafengeburtstags. Das Hafenfest endet um 16 Uhr mit der traditionellen Auslaufparade. NDR.de überträgt das Event im Video-Livestream.

Seit Freitag können Besucher insgesamt rund 300 Schiffe bestaunen - von alten Großsseglern wie der russischen "Kruzenshtern" über Marineschiffe bis hin zum modernen Hightech-Katamaran "Energy Observer". Zu den Höhepunkten gehörten bislang die Einlaufparade am Freitag, sowie das Schlepperballett und das große Feuerwerk am Sonnabend. Die Veranstalter erwarten etwa eine Million Besucher. Offizielle Zahlen wollen sie am Nachmittag bekannt geben. Im vergangenen Jahr kamen circa 1,3 Millionen Menschen zum Hafengeburtstag.

Schlepperballett: Der komplette Mitschnitt NDR 90,3 - 11.05.2019 18:30 Uhr Das traditionelle Schlepperballett gehört zu den Höhepunkten des Hamburger Hafengeburtstags. Hier können Sie sich das Event in voller Länge ansehen. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Die "Stars" des Hafengeburtstags besichtigen

Viele der Schiffe können auch heute von Interessierten im Rahmen der Open-Ship-Angebote besichtigt werden, zum Beispiel die "Mir" und die "Alexander von Humboldt II".

Das Partnerland des Hafengeburtstags ist in diesem Jahr die südfranzösische Region Okzitanien, deren Vertreter unter anderem kulinarische Besonderheiten präsentieren. Auch Museen und Sportvereine beteiligen sich mit verschiedenen Programmpunkten am Hafengeburtstag.

Tag zwei: Schiffe und noch mehr Schiffe





















































NDR wieder mit eigener Bühne vertreten

Und auch der NDR feiert mit - und zwar mit einer eigenen Bühne und einem umfangreichen Programm in Hörfunk, Fernsehen und Internet. Ab 10 Uhr laden NDR 90,3 und das Hamburg Journal auf den Vorplatz an den Landungsbrücken ein. Besucher können hier an verschiedenen Stationen erleben, wie Radio und Fernsehen entsteht, und mit Programmverantwortlichen, Redakteuren und Moderatoren ins Gespräch kommen. In den Abendstunden verwandeln Live-Acts das NDR Areal in eine Konzertlocation.

Kostenlose Open-Air-Elphi-Konzerte

Wie im vergangenen Jahr zeigt die Elbphilharmonie wieder Konzertmitschnitte. Unter dem Motto "Elbphilharmonie Concerts on Screen" werden sie kostenlos auf einer großen Leinwand auf dem Vorplatz des Konzerthauses gezeigt.

Ihr Foto Ihr Bild beim Hafengeburtstag: Sonnabend Zum 830. Mal feiert Hamburg den traditionellen Hafengeburtstag. Sie waren dabei? Dann finden Sie hier vielleicht Ihr Foto. mehr

Mehr als 100 Schiffe bei der Einlaufparade

Am Freitag hatte Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) den 830. Hafengeburtstag mit Glockenschlägen auf der "Rickmer Rickmers" offiziell eröffnet. Am Sonnabend besuchten bei strahlendem Sonnenschein Hunderttausende Menschen den Hafen.

1189 Geburtsjahr des Hafens

Die Hamburger betrachten den 7. Mai 1189 als Geburtstag ihres Hafens. Damals wurde den Bürgern Zollfreiheit für ihre Schiffe auf der Elbe von der Stadt bis zur Nordsee gewährt. Es gilt als weltweit größtes Hafenfest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2019 | 06:00 Uhr