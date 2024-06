Stand: 18.06.2024 12:25 Uhr Hafenfähren in Hamburg: Ab sofort Echtzeit-Informationen

Neuer Service für Hamburgs Passagiere auf den Hafenfähren: Die Hadag bietet jetzt Echtzeit-Informationen über die genauen Ankunftszeiten der Fährschiffe an. Zu finden ist das in der HVV-App oder auf der HVV-Webseite. Außerdem können Reisende dort sehen, ob in den jeweils nächsten zwei Stunden Hadag-Fähren ausfallen.

