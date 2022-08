Hafenarbeiter: Tarifkonflikt ist in entscheidender Phase Stand: 23.08.2022 11:15 Uhr Der Tarifkonflikt um die Löhne von Hafenbeschäftigten in Hamburg und den übrigen Seehäfen tritt in eine entscheidende Phase: Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft ver.di will heute den aktuellen Verhandlungsstand nach der zehnten Gesprächsrunde bewerten.

Sollte das Gremium zustimmen, wäre der von mehreren Warnstreiks begleitete Tarifkonflikt gelöst. Für den Fall, dass mögliche neue Angebote der Arbeitgeber der Gewerkschaftsseite nicht ausreichen, hat die Tarifkommission in einem Flugblatt an die Belegschaften bereits eine Urabstimmung über einen "Erzwingungsstreik" ins Gespräch gebracht. Zuletzt hatte ver.di Mitte Juli in allen wichtigen Nordseehäfen den Güter- und Containerumschlag für 48 Stunden weitgehend lahmgelegt.

Zehnte Verhandlungsrunde im Hafenarbeiter-Tarifkonflikt

Ver.di und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hatten sich gestern in Bremen zu ihrer zehnten Verhandlungsrunde getroffen. Über mögliche Ergebnisse der bis in die Nacht dauernden Gespräche war auch am Dienstag zunächst nichts nach außen gedrungen. Viele Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter aus Hamburg waren zum Tagungsort gefahren, um ver.di den Rücken zu stärken. Tenor bei der Kundgebung: Das ist die letzte Chance für die Arbeitgeber, Streiks doch noch zu verhindern.

Vom Gericht festgelegte Friedenspflicht endet bald

Bei Betriebsräten und der Gewerkschaft ver.di wird bereits seit Tagen über eine mögliche Urabstimmung beraten. Und einige Hafenbetriebe in Hamburg stellen sich schon darauf ein, dass es schon in ein paar Tagen neue Arbeitsniederlegungen geben könnte. Ende der Woche endet die Friedenspflicht, die das Arbeitsgericht Hamburg festgelegt hat.

Laufzeit des Tarifvertrags umstritten

Auf den ersten Blick liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber gar nicht so weit auseinander: Ver.di fordert in der Spitze ein Lohnplus von 14 Prozent. Der Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe bietet bis zu 12,5 Prozent. Das Problem ist die Laufzeit des Tarifvertrags. Ver.di fordert eine Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber wollen zwei Jahre Laufzeit, hatten zuletzt aber angeboten, unter bestimmten Bedingungen nach einem Jahr noch einmal nachzuverhandeln.

