Hafenarbeiter: Tarifgespräche laufen - Warnstreik droht

Stand: 22.08.2022 12:10 Uhr

In der Tarifauseinandersetzung für die Hafenbeschäftigten in Hamburg und in den übrigen Nordseehäfen hat die nächste Verhandlungsrunde begonnen. Gibt es heute keine Einigung, dann drohen neue Streiks.