Stand: 27.06.2022 19:57 Uhr Hafenarbeiter: Kein Durchbruch bei Tarifverhandlungen

Die Gewerkschaft ver.di und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe haben die fünfte Verhandlungsrunde am Montag ohne Ergebnis vertagt. Beide Parteien wollen voraussichtlich nächste Woche weiterverhandeln, hieß es. Strittig ist der Inflationsausgleich für die fast 12.000 Beschäftigten in Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Der Verband bietet Einmalzahlungen von 500 und 1.000 Euro an, das ist ver.di zu wenig. Beim Lohn selbst liegen die Parteien nicht mehr weit auseinander. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 27.06.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.06.2022 | 19:30 Uhr