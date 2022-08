Hafenarbeiter: Heute neue Tarifgespräche - Warnstreik droht Stand: 22.08.2022 06:00 Uhr Es ist der heftigste Tarifkonflikt für den Hamburger Hafen und die übrigen Nordseehäfen seit Jahrzehnten. Heute gehen die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern in Bremen weiter. Und dann könnte sich entscheiden, ob der nächste Warnstreik die Häfen lahmlegt.

Auf den ersten Blick liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber gar nicht so weit auseinander: Ver.di fordert in der Spitze ein Lohnplus von 14 Prozent. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe bietet bis zu 12,5 Prozent. Das Problem ist die Laufzeit des Tarifvertrages. 24 Monate soll er gelten, fordern die Arbeitgeber. Die Gewerkschaft hat damit nach wie vor Bauchschmerzen - weil unklar ist, wie sich die Inflation im kommenden Jahr entwickelt und am Ende das Lohn-Plus überhaupt nicht ausreichen könnte.

Arbeitgeber sprechen von finalem Angebot

Ver.di fordert deshalb noch einmal Nachbesserungen von den Arbeitgebern. Diese haben aber bereits erklärt, dass ihr Angebot von Anfang Juli ein finales Angebot gewesen sei.

Kommt es zu einem weiteren Warnstreik?

Die Hafenwirtschaft befürchtet, dass es gleich wieder zu neuen Warnstreiks kommt, wenn sich beide Seiten nicht einigen. Zuletzt hatten die Beschäftigten Mitte Juli für 48 Stunden die Arbeit niedergelegt. Es war der längste Warnstreik seit Jahrzehnten.

