Hafen soll Leitungsnetz für Wasserstoff bekommen

Stand: 09.12.2020 07:41 Uhr

Wie können die großen Industriebetriebe in der Stadt ohne fossile Brennstoffe auskommen? Hamburg setzt dabei auf grünen Wasserstoff - und will deshalb im Hafen in den kommenden zehn Jahren ein eigenes Leitungsnetz aufbauen.