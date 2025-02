Stand: 20.02.2025 18:48 Uhr Härtefallregeln bei Grundsteuer in Hamburg festgelegt

Der Hamburger Senat hat für die Erhebung der neuen Grundsteuer eine Härtefall-Regelung erlassen. Härtefälle könnten demnach beispielsweise dann vorliegen, wenn ein Einfamilienhaus in einem Naturschutzgebiet oder auf einem Moor-Grundstück liege und nicht an das Straßennetz angeschlossen sei. Auch bei einem sehr alten Gebäude, das nur noch eingeschränkt nutzbar ist, sei ein Teil-Erlass der Grundsteuer denkbar. In jedem Fall ist ein Gutachten eines staatlich anerkannten Gutachters erforderlich. Ende April wird die neue Grundsteuer erstmals fällig.

