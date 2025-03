Stand: 30.03.2025 07:56 Uhr Hadag-Fähren: Blankenese zurück im Hafenfähren-Netz

Nach 20 Jahren wird Blankenese wieder an das Netz der Hamburger Hafenfähren angeschlossen. Mit dem am Montag startenden Sommerfahrplan gibt es wieder eine direkte Verbindung nach Finkenwerder - wenn auch nur an Wochenenden. Erstmals wird die Linie 65 am kommenden Samstag zwischen Blankenese und Finkenwerder pendeln, im Stundentakt zwischen 10 und 20 Uhr. Damit sind mit Umstieg nun auch wieder Fährverbindungen von den Landungsbrücken in der City an die Elbstrände im Hamburger Westen möglich.

