HWWI: Wirtschaftswachstum im Norden schwächelt

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) geht davon aus, dass die Wirtschaft in Norddeutschland in den kommenden Jahren nur noch langsam wachsen wird. Der Norden laufe wieder einmal Gefahr, gegenüber dem Süden zurück zu fallen, sagte HWWI-Chef Henning Vöpel. Hamburg und das Umland seien strukturell träge und würden sich zu langsam auf neue wirtschaftliche Herausforderungen einstellen.

Privater Konsum als Wachstumstreiber

Dies mache sich zunehmend bemerkbar, sagte der Wirtschaftswissenschaftler am Montag bei einer Diskussionsveranstaltung von Bundesbank, Industrieverband und Unternehmensverband Nord. Im nächsten und übernächsten Jahr wird nach Vöpels Prognose die Wirtschaft jeweils um maximal 1,5 Prozent wachsen. Dies liege aber nur daran, dass die Menschen im Land privat viel Geld ausgeben. Die Industrieproduktion gehe eher zurück.

Wachstumsbremsen beseitigen

Wirtschaftsverbände fordern vor diesem Hintergrund, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Nur so ließe sich der klimafreundliche Umbau der Energieversorgung vorantreiben, so Matthias Boxberger, Vorsitzender des Industrieverbands Nord. Uli Wachholtz, Präsident des Unternehmensverbandes Nord, drängt darauf, das Verbandsklagerecht zu überarbeiten. In der jetzigen Form würden damit Investitionen verhindert und Wohlstand gebremst.

