HVV sucht Freiwillige zum Testen einer neuen Bezahlfunktion Stand: 09.08.2022 18:13 Uhr Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sucht 1.000 Freiwillige für ein neues Tarifsystem. Wer als Gelegenheitsfahrer die neue Bezahlfunktion "HVV Any" testet, darf zwei Monate lang gratis fahren.

Zumindest in einem Punkt ist "HVV Any" so eine Art kleiner Bruder des Neun-Euro-Tickets: Die Bezahlfunktion funktioniert denkbar einfach und man muss vor der Fahrt keinen Fahrschein lösen. Man checkt nur beim Fahrtantritt mit seinem Handy in der HVV-Switch-App ein. Das Ticketsystem registriert anhand von Satellitendaten, welchen Bus, welche Bahn man in welcher Tarifzone nutzt. Am Ende des Tages wird abgerechnet - und automatisch das günstigste Ticket, etwa eine Tageskarte berechnet.

AUDIO: Neue Bezahlfunktion "HVV Any" geht in Testphase (1 Min) Neue Bezahlfunktion "HVV Any" geht in Testphase (1 Min)

Starttermin wegen des Neun-Euro-Tickets verschoben

Der Starttermin wurde mehrfach verschoben, zuletzt auf den Herbst. Das Neun-Euro-Ticket hatte Vorfahrt. 1.000 Testerinnen und Tester können nun rund zwei Monate gratis im HVV-Gesamtnetz fahren. Ausnahme ist der neu dazugekommene Kreis Steinburg. Dafür sollen sie mindestens zweimal die Woche unterwegs sein und "HVV Any" bewerten. "Wir wollen sehen, wie die Kundinnen und Kunden damit zurecht kommen - und wo wir etwas verbessern können", so eine Hochbahn-Sprecherin.

Interessierte können sich auf der Seite www.hvv-switch.de für den Test registrieren.

Weitere Informationen HVV bietet mit neuem Ticket immer den günstigsten Fahrpreis Das neue Ticket "hvv Any" wurde am Donnerstag in Hamburg vorgestellt. Es soll automatisch den günstigsten Tarif berechnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.08.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr