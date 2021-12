HVV fährt an Festtagen nach Sonderfahrplan Stand: 24.12.2021 12:54 Uhr Auch in diesem Jahr hat der Hamburger Verkehrsbund (HVV) für die Feiertage seine Fahrpläne geändert. Es gilt ein eingeschränkter Sonderfahrplan.

An Heiligabend verkehren die Hamburger U- und S-Bahnen zunächst nach dem Samstagsfahrplan. Der 5-Minuten-Takt der Linien U1, U2, U3 sowie S3/S31 wechselt gegen 14.30 Uhr in einen 10-Minuten-Takt. Ab 18 Uhr fahren U- und S-Bahn dann im 20-Minuten-Takt. Die S-Bahn zwischen Neugraben udn Stade fährt ab 18 Uhr nur noch jede Stunde. Zudem verkeht die U4 dann nur zwischen Elbbrücken und Berliner Tor. Viele Buslinien wechseln ab 14 Uhr in den Sonntagsfahrplan.

Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. In den Nächten fahren die Schnellbahnen und Buslinien den üblichen Nachtverkehr.

Silvester: Nachtfahrten auch über Stadtgrenzen hinaus

Am Silvestertag verkehren Busse und Bahnen ebenfalls zunächst nach dem Sonnabendfahrplan, der nachmittags und abends eingeschränkt wird. Am 1. Januar gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Auch die Hafenfähren fahren Silvester nach einem Sonderfahrplan.

