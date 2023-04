Stand: 04.04.2023 13:12 Uhr HVV: Schon 10.000 Deutschlandtickets verkauft

Nur einen Tag nach dem Beginn des Vorverkaufs hat der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bereits 10.000 Deutschlandtickets verkauft. Hinzu kommen etwa 550.000 Bestandskundinnen und -kunden, die durch ihr Abo automatisch ein Deutschlandticket bekommen, wie der HVV am Dienstag mitteilte. Zum Start des Deutschlandtickets am 1. Mai werde mit weiter steigenden Vorverkaufszahlen gerechnet, hieß es. Das Deutschlandticket kostet monatlich 49 Euro und bietet bundesweit und ohne zeitliche Einschränkung die Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in der zweiten Klasse.

