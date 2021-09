HVV: Heute kostenlose Bus- und Bahnfahrten in Hamburg Stand: 25.09.2021 06:39 Uhr Die Busse und Bahnen im Großraum Hamburg können laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) an vier Tagen im September gratis genutzt werden. Heute ist der letzte Tag der Aktion.

Los ging es am 5. September, einem verkaufsoffenen Sonntag. Es folgten die Sonnabende am 11. und 18. September. Freifahrten sind im Rahmen der Aktion auch im Umland möglich, nämlich in den Landkreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, Lüneburg, Harburg und Stade sowie Teilen der Landkreise Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) und Cuxhaven.

Aktion wegen des Lockdowns verschoben

Mit den vier Gratis-Tagen löse der HVV sein Versprechen ein, die Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr vollständig an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben, hieß es im Vorfeld der Aktion. Eigentlich sollte diese schon im November stattfinden, musste aber wegen des Lockdowns verschoben werden.

