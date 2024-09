HVV: Große Ticket-Kontrolle am Donnerstag in Hamburg Stand: 25.09.2024 17:48 Uhr Wer am Donnerstag mit den Bussen und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) unterwegs ist, sollte wie immer eine Fahrkarte dabei haben. Beim "Prüfmarathon" werden im großen Stil die Tickets kontrolliert.

Rund 300 Prüferinnen und Prüfer sind allein bis mittags unterwegs, um Einzelfahrscheine oder Deutschlandtickets zu kontrollieren. Sie arbeiten für sieben Verkehrsunternehmen. Den "Prüfmarathon" gibt es bei den Verkehrsunternehmen AKN Eisenbahn, Autokraft, Hochbahn, KVG Stade, KViP, S-Bahn Hamburg und VHH Mobility. Das Gebiet des HVV umfasst außer Hamburg auch Kreise Schleswig-Holsteins und Niedersachsens.

Kontrollen an Ein- und Ausgängen von Bahnhöfen

Bevorzugt tummeln sich die Prüferinnen und Prüfer an den Haltestellen - bei sogenannten Abgangskontrollen. Das heißt: Sie stehen an den Ein- und Ausgängen der Bahnhöfe und rufen den berühmten Satz: "Die Fahrkarten bitte!" Das geschieht unter anderem in Barmbek und Winsen.

HVV: 40 Millionen Euro fehlen durch Fahren ohne Fahrschein

Die Prüfteams stellen auch sofort die Zahlungsaufforderungen von 60 Euro aus, wenn sie Verstöße feststellen. Der HVV kündigte die Kontrollen im Vorfeld ganz offen an. HVV-Sprecher Rainer Vohl sagt dazu: "Wir wollen so die Notwendigkeit von Fahrkartenkontrollen verdeutlichen." Nach eigenen Angaben entgehen dem HVV durch das Fahren ohne gültigen Fahrschein jährlich etwa 40 Millionen Euro.

Regelmäßige Kontrollen

Der HVV veranstaltet regelmäßig großangelegte Kontrollen. Im September vergangenen Jahres wurden dabei fast 16.000 Personen kontrolliert, wobei 95 Prozent der Fahrgäste ein gültiges Ticket vorweisen konnten. Trotzdem gilt: Großkontrollen gibt es nicht nur beim "Prüfmarathon", sie finden laut HVV auch regelmäßig unangekündigt statt.

