Stand: 21.11.2022 10:49 Uhr HVV: Freie Fahrt zum Weihnachtseinkauf

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bietet in Kaltenkirchen, Mölln, Bad Segeberg und Ahrensburg an allen vier Adventssonnabenden (26. November, 3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember) kostenlose Fahrten an. Die Freifahrten gelten jeweils für das gesamte Stadtgebiet, wie der HVV am Montag mitteilte. Darüber hinaus bietet der HVV in Kaltenkirchen auch Freifahrten während des Weihnachtsmarkts am Freitag (9. Dezember) und am Sonntag (11. Dezember) an. In Ahrensburg seien zudem die Fahrten an Heiligabend und Silvester kostenfrei, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.11.2022 | 12:00 Uhr