HVV: Fahrgastzahlen wieder so wie vor Corona

Die Fahrgastzahlen im Hamburger Nahverkehr steigen wieder. U- und S-Bahnen und Busse werden wieder so genutzt wie in der Zeit vor Corona. Das wurde am Donnerstag bei der Jahresbilanz der Hamburger Hochbahn bekannt gegeben. Dazu trägt auch das Neun-Euro-Ticket bei - mehr als 820.000 Stück wurden in Hamburg verkauft. Dazu kommen noch die 680.000 bestehenden Abokarten, die ebenfalls nur 9 Euro Kosten.