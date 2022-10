Stand: 03.10.2022 19:45 Uhr HSV will Energie sparen

Auch der Fußball-Zweitligist Hamburger SV will Energie sparen. Ab sofort werden außerhalb der Spieltage die weniger genutzten Stadionflächen weniger beleuchtet, belüftet und beheizt. Neben anderen Maßnahmen will der Verein außerdem in der WM-Pause ab Mitte November den Stadionrasen nicht mehr beheizen.

