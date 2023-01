Stand: 13.01.2023 20:05 Uhr HSV verliert Testspiel gegen den SC Freiburg

Der Hamburger SV hat auch das zweite Testspiel in der Winterpause dieses Jahres verloren. Am Mittwoch gab es für das Team von Trainer Tim Walter im Trainingslager in Sotogrande eine 2:6-Niederlage gegen den SC Freiburg. Die beiden Treffer für den HSV erzielte Mittelstürmer Robert Glatzel. Vor der Abreise nach Spanien hatte der HSV mit 0:4 gegen den 1. FC Köln verloren.

