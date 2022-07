Stand: 09.07.2022 18:22 Uhr HSV und FC St. Pauli gewinnen hoch ihre Testspiele

Die Hamburger Zweitliga-Clubs haben am Sonnabend ihre Testspiele für sich entschieden. Der Hamburger SV gewann beim FC Basel mit 5:1 (3:1) und blieb damit im dritten Testspiel ohne Niederlage. Laszlo Benes (14. Minute/Foulelfmeter), Ludovit Reis (19.), Robert Glatzel (30.), Xavier Amaechi (66.) und Filip Bilbija (89.) hatten die Tore für die Hamburger erzielt. Der FC St. Pauli setzte sich den kroatischen Erstligisten NK Istra in Moos mit 4:1 (1:1) durch. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz erzielten Jakov Medic per Kopf (14. Minute), Igor Matanovic (34.), Leart Paqarada per Handelfmeter (60.) und der 22-jährige Serhat Imsak (89.) aus der zweiten St.-Pauli-Mannschaft. | Sendedatum NDR 90,3: 09.07.2022 18:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.07.2022 | 18:00 Uhr