Stand: 02.07.2023 17:24 Uhr HSV gewinnt Testspiel in Verden mit 3:2

Der Hamburger SV hat seine erstes Testspiel vor der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga knapp gewonnen. Zwei Tage nach dem Trainingsauftakt kam das Team von Trainer Tim Walter am Sonntag beim Landesligisten FC Verden 04 zu einem 3:2-Erfolg. Nach einem frühen Rückstand (5. Spielminute) drehten Filip Bilbija (9.) und Zugang Immanuel Pherai (44.) die Partie noch vor der Pause. Torjäger Robert Glatzel erhöhte in auf 3:1 (62.). In der Schlussphase schafften die Amateure noch den Anschlusstreffer.

