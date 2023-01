Stand: 18.01.2023 17:25 Uhr HSV gewinnt Testspiel gegen Whitecaps FC mit 2:0

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Spanien ein Testspiel gegen den Whitecaps FC gewonnen. Am Mittwoch siegte der HSV gegen den MLS-Club aus dem kanadischen Vancouver mit 2:0 (1:0). Beide Tore für den HSV erzielte Robert Glatzel. In der vierten Minute traf der Mittelstürmer per Kopf, nach dem Seitenwechsel war der 29-Jährige per Abstauber erfolgreich (60.). Zum Einsatz kamen auch die beiden neuen Leihspieler: Francisco Montero stand in der Startformation, Noah Katterbach wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.

