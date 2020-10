HSV gegen St. Pauli: Die Sicherheitslage vor dem Stadtderby Stand: 27.10.2020 15:44 Uhr Am Freitagabend steigt das nächste Duell der Lokalrivalen Hamburger SV und FC St. Pauli in der 2. Liga. Die Stadt erwartet keine größeren Fanansammlungen. Fußballkneipen, die das Spiel zeigen, sollen auf Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert werden.

Die Zeit der Kulanz sei vorbei, heißt es aus der Innenbehörde. Gastronomen, die sich nicht an die Auflagen halten, drohen nicht nur Ordnungsgelder, sondern bei besonders schweren Verstößen auch die Schließung. Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürfen sich aktuell treffen - das gilt auch für das gemeinsame Anschauen des Stadtderbys am Freitag in Fußballkneipen. Die Polizei werde das Geschehen beobachten und kontrollieren.

St. Pauli dankt Fans für Disziplin

Probleme mit Versammlungen von Fans erwartet die Innenbehörde nicht. Auch bei den Spielen in den vergangenen Wochen hatten sich die Fußball-Anhänger nicht vor den Stadien am Millerntor und im Volkspark getroffen. St. Paulis Vereinspräsident Oke Göttlich dankte den Fans deshalb für ihre große Disziplin und ihr Verantwortungsbewusstsein. Für viele sei es eine große Entbehrung, seit Monaten auf das gesellschaftliche Miteinander im Stadion verzichten zu müssen.

AUDIO: Die Lage vor dem Derby (1 Min)

Der HSV hofft, dass zum Derby trotz der steigenden Infektionszahlen 1.000 Fans ins Stadion dürfen. Fans der Gastmannschaft - also von St. Pauli - sind nicht zugelassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.10.2020 | 15:00 Uhr