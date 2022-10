HSV-Spiel: Polizei ist auf gewaltbereite Fans eingestellt Stand: 23.10.2022 11:51 Uhr Nur eine Woche nach dem Stadtderby steht heute das nächste Risikospiel für den Hamburger SV an: Die Mannschaft empfängt den 1. FC Magdeburg. Die Polizei will die beiden Fangruppen voneinander trennen.

Die Anhänger aus Magdeburg haben sich am Morgen an der Trabrennbahn versammelt. Auf der Bahrenfelder Chaussee standen sie Hunderten Polizisten gegenüber. Auch der Polizeihubschrauber Libelle kreiste über dem Gebiet. Um 11 Uhr setzten sich die etwa 2.000 Fans in Bewegung. Über die Luruper Chaussee und Stadionstrasse ging es zum Volkspark. Entlang der Strecke standen zahlreiche Busse der Polizei, auch Wasserwerfer und sogenannte Räumpanzer waren im Einsatz. Die Stimmung beim Fanmarsch war aber friedlich.

Pyrotechnik am Hauptbahnhof

Hunderte Magdeburg-Fans waren am Morgen mit der Bahn nach Hamburg gereist. Am Hauptbahnhof hatten einige von ihnen Pyrotechnik gezündet. Insgesamt erwartet die Polizei mehr als 7.000 Fans der Gastmannschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.10.2022 | 11:00 Uhr