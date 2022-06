Stand: 09.06.2022 20:55 Uhr HSV Hamburg verliert letztes Heimspiel der Saison

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die dritte Niederlage in Serie kassiert. Am Donnerstagabend verloren sie im letzten Heimspiel der Saison mit 27:32 (13:16) gegen den TVB Stuttgart. Bei den Hamburgern wurden nach dem Spiel Manuel Späth, Philipp Bauer (beide Ende der Profi-Karriere), Jan Forstbauer (zum TVB Stuttgart), Jan Kleineidam (Vitoria Setubal/Portugal) und Jonas Maier (DJK Rimpar Wölfe) verabschiedet. Lukas Ossenkopp wechselt in das Trainerteam. | Sendedatum NDR 90,3: 09.06.2022 21:00

