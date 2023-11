Stand: 29.11.2023 17:09 Uhr HSV Hamburg: Axmann fällt mit Kreuzbandriss für Rest der Saison aus

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss den Rest der Saison auf seinen Rückraumspieler Dominik Axmann verzichten. Der 24-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und muss operiert werden, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Axmann hatte sich am Sonntag bei der Niederlage der Hamburger im Bundesliga-Spiel bei den Füchsen Berlin (31:37) in einer Angriffsaktion verletzt. Eine Untersuchung in einem Krankenhaus brachte die Gewissheit über die Schwere der Verletzung.

