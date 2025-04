Stand: 20.04.2025 14:52 Uhr HSV-Fußballerinnen gewinnen in Andernach mit 2:1

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben am Sonntag einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Der HSV gewann seine Partie bei der SG 99 Andernach mit 2:1 (0:1) und festigte damit Aufstiegsplatz drei. Nachdem die Rheinländerinnen in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, konnte der HSV das Spiel noch drehen. Die beiden Treffer erzielten Lotta Wrede und Vildan Kardesler.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.04.2025 | 14:00 Uhr