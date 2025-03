Stand: 05.03.2025 18:02 Uhr HSV-Frauen feiern 5:0

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben in der 2. Liga einen deutlichen Heimsieg gefeiert. Sie gewannen die wegen des DFB-Pokalspiels am 23. März gegen Werder Bremen vorgezogene Partie gegen den SV 67 Weinberg am Mittwochmittag mit 5:0 (1:0) und belegen nun Tabellenplatz drei.

