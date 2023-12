Stand: 08.12.2023 11:59 Uhr HPA kauft Unilever-Haus in der Hafencity

Die Hamburger Hafenverwaltung HPA kauft das sogenannte Unilever-Haus in der Hafencity für rund 157 Millionen Euro. Im Gegenzug verzichtet die HPA darauf, am Lohsepark neu zu bauen. Das wäre laut Unternehmen deutlich teurer geworden. Bislang hat die Hafenverwaltung ihren Sitz in der Speicherstadt, die Mietverträge laufen aber aus.

