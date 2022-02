HHLA macht gute Geschäfte mit verspäteten Containern Stand: 16.02.2022 10:19 Uhr Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) profitiert von der schwierigen Lage im Containertransport weltweit. Das Unternehmen hat seine Gewinnerwartungen im vergangenen Jahr übertroffen.

Kaum ein Containerfrachter irgendwo auf der Welt ist noch pünktlich, die Fahrpläne sind nur noch eine grobe Orientierung, Container kommen manchmal Tage oder Wochen später als geplant beim Empfänger an. Was für Spediteure, Industrie und Verbraucher seit mehr als anderthalb Jahren ein Problem ist, beschert der HHLA deutlich mehr Umsatz. Und zwar, weil das Unternehmen z.B. Container länger lagern muss, wenn sich Schiffe verspäten. Aber auch der Containerumschlag insgesamt ist etwas gestiegen im Vergleich zu 2020.

AUDIO: Hafenkonzern HHLA verdoppelt das Ergebnis (1 Min) Hafenkonzern HHLA verdoppelt das Ergebnis (1 Min)

Gewinn steigt auf knapp 230 Millionen Euro

Unter dem Strich wächst der Gewinn der HHLA um mehr als 80 Prozent auf knapp 230 Millionen Euro. Die HHLA ist mit Abstand größter Hafenbetreiber in Hamburg und verhandelt derzeit mit dem Konkurrenten Eurogate über eine Kooperation, der auch Terminals in Bremerhaven und Wilhelmshaven hat. Der Senat unterstützt diese Pläne, ebenso wie der Bremer Senat. Hamburg ist größter Anteilseigner bei der HHLA, Bremen hält Anteile an Eurogate.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2022 | 10:00 Uhr