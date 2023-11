HHLA-Spitze spricht sich für Teilverkauf an Reederei MSC aus Stand: 06.11.2023 19:06 Uhr Die Führung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) befürwortet die teilweise Übernahme durch die Schweizer Reederei MSC. MSC und die Stadt Hamburg haben sich laut Vorstand und Aufsichtsrat dazu verpflichtet, in den kommenden Jahren gemeinsam 450 Millionen Euro in die HHLA zu investieren.

Die Reederei MSC hat ein langfristiges Interesse daran, dass sich die HHLA erfolgreich entwickelt, sagte HHLA-Chefin Angela Titzrath. Durch den Vertrag wird die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und ihres Geschäftsmodells gesichert, so Aufsichtsratschef Rüdiger Grube. Beide sprechen von intensiven Gesprächen, die man in den vergangenen Wochen mit der Stadt Hamburg und MSC geführt habe. Ein Ergebnis: Betriebsbedingte Kündigungen bei der HHLA sind in den kommenden fünf Jahren ausgeschlossen. Außerdem bleiben die Mitbestimmungsrechte innerhalb des HHLA-Konzerns offenbar bestehen.

Arbeitnehmer fürchten zu großen Einfluss von MSC

MSC und die Stadt hatten vor rund zwei Monaten einen Deal geschlossen, wonach die Schweizer Reederei bis zu 49,9 Prozent an der HHLA übernehmen darf. Die Stadt behält auch in Zukunft die Mehrheit, gibt allerdings Anteile ab. Anders als die HHLA-Führung sprechen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer klar gegen das Geschäft aus. Sie fürchten beispielsweise, dass mittelfristig Stellen wegfallen - und dass MSC zu viel Einfluss bei der HHLA bekommt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.11.2023 | 16:00 Uhr